Единовременная выплата от Президента поможет собрать юных сахалинцев в школу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Прием заявлений на выплату стартует 15 июля. Выплаты начнутся в августе, чтобы родители успели собрать детей в школу, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Напомним, о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, Президент Владимир Путин заявил во время прямой линии, соответствующий указ подписан 2 июля. На его основании будет произведена выплата в размере 10 000 рублей следующим категориям граждан:

- одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.);

- инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

- У меня двое детей-школьников, такая помощь очень ощутима, - рассказала многодетная мама Екатерина Лаврищук. - В прошлом году на то, чтобы собрать одного ребенка, включая покупку формы и канцелярии, у нас вышло порядка 20 тысяч. В семье двое детей 9 и 10 лет, и двое детсадовцев, поэтому такая помощь для нашей семьи очень кстати. Дороже всего обходится школьная форма, поэтому выплату направим на эти цели.

Не менее существенной многодетные семьи считают, предложенную президентом поддержку для семей в виде полной оплаты больничного листа. Уточним, с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка (в н.в. больничный зависит от трудового стажа).

- Для семей, в которых маленькие детки часто болеют, это будет хорошее подспорье, – отметила Екатерина.

Для получения единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей граждане должны обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации до 1 ноября текущего года.