В Южно-Сахалинске вандалы разоряют клумбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Не успели специалисты МБУ "Зеленый город" завершить высадку рассады и установку кашпо и вазонов, как начались случаи кражи цветов. Почти каждую неделю муниципалитет сталкивается с подобными неприятными фактами.

Как рассказали в "Зеленом городе" сегодня утром сотрудники предприятия совершали уборку навесных кашпо по пр. Мира, и в районе школы № 13 были обнаружены следы вандализма - растения вырваны и разбросаны по тротуару. Недостачу цветов обнаружили и на других участках. В учреждении попытаются найти нарушителей с помощью правоохранительных органов и записей с камер уличного видеонаблюдения.

- Конечно, мы будем досаживать цветы, чтобы не оставлять кашпо полупустыми, но разочаровывает сам факт такого отношения жителей. Если мотивы ворующих рассаду для своих участков ясны, то таким варварским поступкам - вырвать и раскидать - нельзя найти никаких оправданий, - негодует директор МБУ "Зеленый город" Сергей Троян. - Сами южносахалинцы часто высказывают пожелания, чтобы в городе было больше ярких цветов, наши специалисты стараются - высаживают, ухаживают за растениями, придумывают новые цветочные рисунки на клумбах, и каждый год мы сталкиваемся с воровством и вандалами.

Этим летом в Южно-Сахалинске высажено более 280 тысяч цветов. Это бархатцы, гвоздики, герань, виола - всего более 70 наименований. Специалисты, рабочие стремятся сделать все, чтобы общественные пространства и скверы радовали южносахалинцев. Администрация Южно-Сахалинска еще раз просит бережно относиться к муниципальному имуществу, кропотливому труду, и не нарушать закон противоправными действиями.