В Южно-Сахалинске 8 июля будет запрещена продажа алкоголя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 8 июля в областном центре будет действовать запрет на продажу алкоголя в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности.

Ограничение будет действовать в соответствии с законом Сахалинской области от 26.04.2013 № 33 - ЗО "Об установлении на территории Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции". Соответствующее письмо департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка разослал всем хозяйствующим субъектам городского округа.

Нарушение в соответствии с ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц - в размере от 20 до 40 тыс. руб.; на юридических - от 100 до 300 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Также отметим, что штраф за продажу спиртного несовершеннолетним составляет для должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических - от 300 до 500 тысяч рублей.