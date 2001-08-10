Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия" направит в Правительство предложения экспертов по развитию программы постковидной реабилитации

Их учтут при рассмотрении проекта документа, создать который Президент поручил на Съезде партии.

Обсуждение программы медицинской реабилитации переболевших коронавирусом состоялось на площадке "Единой России". Ведущие эксперты в области здравоохранения озвучили предложения по повышению эффективности такой реабилитации. Актуальность этого направления многократно возросла в период пандемии, подчеркнул главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко.

- Президент объявил о создании программы реабилитации, на нее будет выделено 100 млрд рублей, поэтому нужно сформулировать техзадание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства. Отдельно нужно обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, так как программа реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования, - сказал Денис Проценко.

Система подготовки кадров в сфере реабилитации отработана еще не до конца, имеются проблемы с утверждением паспорта специалиста-реабилитолога и его определением в Министерстве труда, подчеркнул президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Изменений требует и действующее законодательство в сфере реабилитации – оно не отвечает современным запросам, отметил эксперт.

- В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было ранее с паллиативной медициной, — подчеркнул Александр Румянцев.

Важно не допустить повышенной бумажной бюрократической нагрузки на врачей в сфере реабилитации, особенно в период пандемии, отметила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, директор "Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ" Ирэна Погонченкова.

- Вопрос цифровизации должен быть поставлен в первую очередь для медицины, а уже по завершению можно проводить проактивную работу по информированию наших граждан, - считает она.

Существуют и инфраструктурные проблемы - в стране принципиально отсутствуют специализированные центры второго этапа реабилитации, где пациенты должны долечиваться после основных заболеваний. Первый же этап должен начинаться уже в стационаре, подчеркнула главврач городской клинической больницы № 52 департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко.

- Неважно, это многопрофильный стационар или это специализированное учреждение - междисциплинарная команда должна принимать в этом участие, начиная с первых дней пребывания пациента со своим диагнозом, - сказала она.

При переходе на второй этап реабилитации нужно учитывать интересы пациента, однако маршрутизацией должны заниматься врачи.

- Третий этап идеологически должен быть сочленен в том числе с медико-социальной экспертизой, с передачей документов туда и решением вопроса, в том числе, по хроническим случаям и стойко утраченным функциям, - подчеркнула Марьяна Лысенко.

Обеспечение третьего этапа можно попробовать частично решить за счет телемедицинских проектов, которые получили активное развитие в период пандемии, отметила она.

Развитие телемедицины поможет, в том числе, жителям отдаленных населенных пунктов постоянно находиться под наблюдением врача, уверен доктор медицинских наук, первый зампредседателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов (фракция "Единой России"). В частности, в отдельных регионах применяют так называемые «Чемоданы здоровья» - в них есть пульсоксиметр, тонометр, холтер, глюкометр.

- Всё это через сим-карту связывается непосредственно со смартфоном лечащего врача. Такие чемоданы могут использоваться на третьей стадии реабилитации, в том числе у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Все данные передаются онлайн. Это важно для сельской местности, где вопрос стоит особенно остро, - сказал Дмитрий Хубезов.

Сегодня подобные девайсы «стремительно дешевеют» и по сути весь этот чемоданчик «сможет уместиться в обычном браслете», пояснил он.

Предложения экспертов учтут при подготовке программы реабилитации, отметил замглавы Минздрава Евгений Камкин.

- Нам бы хотелось, чтобы сейчас мы вместе с вами, с профессиональным сообществом при доработке этой программы учли все ваши предложения и замечания, которые звучали в ходе сегодняшней дискуссии. Надеемся, эти замечания позволят сделать ту совершенную модель программы медицинской реабилитации, которую мы будем создавать вместе с вами, соответственно до 2026 года, - подчеркнул замминистра здравоохранения Евгений Камкин.

Напомним, на Съезде "Единой России" 19 июня Президент поручил партии и Правительству разработать программу по созданию системы медицинской реабилитации для переболевших коронавирусом и выделить на нее не менее 100 млрд рублей.

Главный врач ГБУЗ "Сахалинская областная клиническая больница", депутат, член фракции "Единая Россия" Сахалинской областной Думы Владимир Розумейко рассказал, что в островном регионе работа по медицинской реабилитации переболевших коронавирусом уже началась 1 июля.

- Впервые мы начинаем обследовать переболевших не после вспышки заболевания, а заранее, еще во время нее. Это очень важно, ведь, хотя у нас уже есть опыт лечения коронавируса, про постковидные осложнения мы пока знаем очень мало. А благодаря новой программе многие люди, переболевшие коронавирусом, смогут своевременно пройти реабилитацию и вернуться к нормальной, здоровой жизни. Более того, мы узнаем больше о том, какие осложнения могут ожидать ковидных пациентов, будем готовы предупредить развитие сопутствующих заболеваний. Уже сейчас поликлиники начнут вызывать пациентов на обследования, но, думаю, у желающих будет возможность и самим прийти на диспансеризацию, не дожидаясь звонка. Глубокое обследование будет включать в себя спирометрию, диагностику сердечно-сосудистых нарушений, анализ свертываемости крови и ряд других процедур», - сообщил Владимир Розумейко.

Предполагается, что всего в Сахалинской области углубленную диспансеризацию пройдут 24 тысячи жителей, переболевших коронавирусом.