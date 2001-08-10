В Южно-Сахалинске сформирован перспективный список ремонта дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала июля стартовал ямочный ремонт дворовых территорий областного центра. Текущий ремонт с привлечением средств, выделенных городу по распоряжению губернатора Валерия Лимаренко, планируют в основном объеме завершить до начала августа.

Всего планируют охватить более 500 дворовых территорий. Перечень формировался, исходя из проведенных предварительных обследований: был осмотрен 1881 двор, выявлено 526 дефектов асфальтобетонного покрытия общей площадью более 29 тысяч квадратных метров.

Управляющие компании уже проводят с подрядчиками подготовительные работы. Мобилизуются все ресурсы, необходимые для качественной и быстрой реализации поставленных задач.

С полным перечнем адресов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1981/27210).

При возможной актуализации списка информация будет оперативно размещаться в социальных сетях администрации Южно-Сахалинска, а также в средствах массовой информации.

Вместе с тем, всеми видами ремонта (текущий и капитальный) приводить в порядок дворы муниципалитет будет на протяжении всего теплого сезона.