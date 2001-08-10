Валерий Лимаренко добился ежедневного авиасообщения между Охой и Хабаровском
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С просьбой улучшить доступность этого направления в период отпусков к губернатору ранее обратились жители северной столицы острова. Частота полетов между Охой и материком увеличится с 30 июля.
- Оха расположена далеко от областного центра, поэтому требует особого внимания в транспортном вопросе. В период отпусков очень важно, чтобы жители района могли свободно перемещаться за пределы региона и обратно. Причем в удобное для них время. Для этого многое уже сделано – с начала июля мы увеличили число рейсов с 2 до 4 в неделю. Рад сообщить, что скоро полеты на этом направлении будут выполняться ежедневно, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Увеличить частоту рейсов позволило дополнительное федеральное финансирование. При непосредственном участии губернатора на уровне Правительства РФ принято решение об изменении условий субсидирования и выделении финансирования на авиаперевозки по Дальнему Востоку. Благодаря этому сахалинцы и курильчане смогут летать в города федерального округа по новым маршрутам и доступным ценам.
Проектом правил субсидирования региональных авиаперевозок предусматривается выполнение рейсов по 20 направлениям, в числе которых: Оха – Хабаровск, Ноглики – Хабаровск, Шахтерск – Хабаровск, Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск – Советская Гавань, Южно-Сахалинск – Красноярск.
Цена на рейс из Охи в Хабаровск не изменится – 5,8 тысячи рублей. Стоимость билета в Хабаровск из Ноглик составит 4,5 тысячи рублей, из Шахтерска – 4,6 тысячи.
Цена перелетов из островной столицы в Петропавловск-Камчатский составит 5,6 тысячи, в Советскую Гавань – 2,2 тысячи, в Комсомольск-на-Амуре – 4,6 тысячи рублей. Билет в Красноярск обойдется в 9,8 тысячи рублей.
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