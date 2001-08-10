Молодежь из Холмска получит возможность преобразить свой город

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты из Москвы, Екатеринбурга, Самары и Владивостока обучат участников молодежного форума в Холмске. Он впервые пройдет с 21 по 25 июля в портовом городе под девизом "Начни с малого".

Около 60 местных активистов и представителей других регионов страны разработают проекты по улучшению городской среды, культурной и туристической сфер Холмского района.

Среди приглашенных спикеров форума опытные тренеры и эксперты по пяти направлениям:

1. Городская среда

2. Туризм и гостеприимство

3. Культура и искусство

4. Социальное проектирование

5. Личностный рост

Андрей Кочетков выступит на направлении "Городская среда". Он является основателем "Том Сойер Фест" - фестиваля восстановления исторической среды. Его участники приводят в порядок деревянные дома силами волонтеров на средства партнеров.

Эксперт направления "Туризм и гостеприимство" Дмитрий Москвин создал движение независимых экскурсоводов "ЕКБгуляем". Его подопечные проводят экскурсии по авторским маршрутам, где человек получает информацию от местных жителей напрямую. Они показывают ему самые неожиданные и интересные места своей Родины.

- Экспертов специально выбирали из разных городов, чтобы они могли поделиться опытом реализации различных проектов. Но всех их объединяет то, что их проекты направлены на развитие малых городов. На форуме мы будем говорить не только про инициативы, но и про ребят индивидуально. Для участников подготовлены тренинги личностного роста, где им расскажут, как развивать себя, свои навыки, - отметил программный директор форума Олег Ляшко.

На треке "Культура и искусство" выступит Екатерина Беляева – основатель магистратуры Digital Art в Дальневосточном Федеральном Университете, идеолог фестиваля цифрового и технологического искусства "ПУСК" и культурно-досугового пространства "АЯКС".

О социальном проектировании участникам форума расскажет

Елена Сонина - эксперт грантовых конкурсов Росмолодежи, тренер-эксперт Ассоциации тренеров РСМ, руководитель Межрегионального лагеря студенческого самоуправления и личностного развития СКФО "Вектор".

А тренинги по личностному росту проведет Варвара Селина - специалист по мотивации и вовлечению сообществ и волонтеров, автор тренингов по работе в команде, личного самоопределения и планирования.

Помимо занятий на форуме предусмотрены культурная программа и полезные дела – участники облагородят одну из опорных стен Холмска, проведут экологическую акцию, разработают экскурсионный маршрут по портовому городу.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Сахалинской области и Администрация Холмска. Мероприятие станет частью Всероссийского молодежного форума "ОстроVа-2021", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.