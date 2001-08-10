Тихоокеанское
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7 Июля 2021
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске проверяют теплосети, готовясь к отопительному сезону

В Южно-Сахалинске проверяют теплосети, готовясь к отопительному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 продолжаются на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Напомним, отопительный сезон в областном центре  завершился немного позже обычного - 10 июня. А уже на следующий день специалисты Сахалинской коммунальной компании приступили к подготовительным работам и проверке оборудования.

В рамках летней кампании ремонтные и эксплуатационные бригады предприятия в составе порядка 100 человек проверят и проведут техническое обслуживание более 600 км тепловых сетей, центральные тепловые пункты,  котельные и насосно-перекачивающие станции.

По словам генерального директора АО «СКК» Андрея Зенина, лето - это самая жаркая пора для компании. Насколько качественно специалисты подготовят сети к предстоящему отопительному сезону, настолько своевременно, надежно и бесперебойно получат жители города теплоснабжение и горячую воду.

Специалисты СКК завершили гидравлические испытания всех теплосетей областного центра и пригородов. Выявленные порывы на сетях  устранят до конца июля.

Напомним, отопительный сезон в городском округе стартует в октябре. Все жилые дома и предприятия подключают к теплоснабжению не позднее окончания пятисуточного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не выше + 8 С°. Первыми к теплу подключаются социальные объекты - школы, детские сады, больницы, поликлиники и т.п.

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