Средний возраст автопарка на Сахалине составляет 15,7 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты автомобильного сайта Дром проанализировали около миллиона объявлений о продаже подержанных автомобилей в 2021 году. Исследование показало, что по сравнению с прошлым годом средний возраст автопарка страны вырос на 5 месяцев - до 14,8 лет. В Сахалинской области средний возраст машин выше - 15,7 лет.

Сегодня самыми "молодыми" марками на дорогах Сахалина являются Lexus (средний возраст - 8,9 лет), Hyundai (10,8 лет) и Subaru (11,8 лет). А самыми "взрослыми" - машины Toyota со средним возрастом в 17,5 лет. Вторую строчку занимают Mitsubishi (17,2 лет), третье место - Mazda (17 лет).

Самый "свежий" автопарк - в Татарстане, где средний возраст авто составляет 9,8 лет. На втором месте рейтинга молодых машин - Москва. В столице средний возраст автомобилей - 11,3 лет. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский АО (11,4 лет). Самые старые машины ездят по дорогам Дальнего Востока и Сибири. На Камчатке средний возраст машины - 19,5 лет, в Республике Алтай - 19,4 лет, в Еврейской автономной области - 19 лет.

Десять лет назад доля машин в России возрастом до 7 лет включительно составляла 58%, сейчас таких машин всего 12%. По мнению экспертов Дрома, основная причина стремительного старения автопарка в стране - рост цен на машины. За первое полугодие 2021 года цены на новые машины выросли в среднем на 7%, а на б/у машины - на 9%.

- В силу экономических причин доступность новых автомобилей для россиян снижается. И пока нет никаких предпосылок, что ситуация в ближайшей перспективе изменится - автопарк страны продолжит стареть, - отмечают аналитики автомобильного сайта Дром.