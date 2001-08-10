Анивский район приглашает гостей отметить День семьи, любви и верности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятия в г. Анива развернутся на площадке районного дома культуры в 14:00. Праздник откроют ведущие, которые представят праздничную программу. Гостей праздника поздравят первые лица района.
Неотъемлемой частью Дня семьи, любви и верности будут семейные союзы, неразлучные на протяжении многих лет и подающие пример крепких брачных уз молодым поколениям. Начальник отдела ЗАГС Елена Швайка наградит юбиляров Почетными знаками Сахалинской области "Семья, любовь, верность".
Организаторы мероприятия подготовили концертную программу. Анивские артисты Анна Гайдаева, Владимир Ри, Ксения Старовойтова исполнят вокальные номера для собравшихся гостей.
Кроме того, в селе Троицкое в рамках празднования будет организована фотовыставка, выставка плакатов "Когда семья вместе - и сердце на месте". На приклубной территории также будет организована праздничная программа "Главней всего погода в доме". Волонтёры будут раздавать символ праздника - ромашки, а воспитанники сельского дома культуры для гостей покажут театрализованное представление "Под сенью Петра и Февронии". Гости праздника смогут поучаствовать в игровых мероприятиях, например, водить хоровод, "построить дом" из семейных ценностей. Победители получат подарки.
Стоит отметить, что День семьи, любви и верности отмечается ежегодно 8 июля с 2008 года. Тот год был объявлен в России годом семьи. Этот праздник был поддержан всеми традиционными религиозными организациями России - ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
Идея праздника возникла у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.
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