Тихоокеанское
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11:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским школьникам предлагают воспользоваться мобильным приложением для чтения "НЭБ свет"

Сахалинским школьникам предлагают воспользоваться мобильным приложением для чтения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека предлагает школьникам островного региона воспользоваться бесплатным мобильным приложением для чтения "НЭБ Свет". Оно было выпущено в 2020 году на базе Национальной электронной библиотеки (НЭБ), оператор которой – Российская государственная библиотека (РГБ), собщили ТИА "Острова" в пресс-служба СахОУНБ.

Приложение включает в себя пополняемую коллекцию отечественной и зарубежной литературы по школьной программе и для внеклассного чтения, а также лучшие современные научно-популярные книги. Отбор и подготовку опубликованных электронных книг осуществляют специалисты РГБ с привлечением филологов, словесников и просветителей. Каждая книга сопровождается интерактивной карточкой с информацией о произведении, авторе и другими фактами, которые помогают лучше усвоить текст и подготовиться к уроку.

Сегодня мобильное приложение «НЭБ Свет» доступно на площадках App Store и Google Play.

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