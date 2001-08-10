На Сахалине на 1000 браков пришлось 727 разводов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
8 июля Россия отмечает День семьи, любви и верности. Статистика рассматривает семью как социальную группу людей, связанных родственными или супружескими отношениями, общностью быта и взаимной ответственностью.
В 2020 году в Сахалинской области заключено 3393 брака, или 7 браков на 1000 жителей. По сравнению с 2019 годом их число уменьшилось на 6%. Для 23% мужчин и 21% женщин брачный период пришелся на возраст 25-29 лет.
Ценят семейный уклад и определенность в отношениях люди любого возраста. Только в прошлом году брачные союзы оформили 141 мужчина и 102 женщины старше 60 лет.
Увы, далеко не всем удается сохранить свой брак. В 2020 году наблюдалось уменьшение количества разводов на 13% по сравнению с 2019 годом. На 1000 браков в 2020 году приходилось 727 разводов (в 2019г. - 785 разводов).
В прошедшем году на островах родилось 5589 детей, из них 2878 мальчиков и 2711 девочек (51% и 49% соответственно). Большинство детей (68%) рождены в зарегистрированном браке. Лидерами по уровню рождаемости (по числу родившихся на 1000 человек населения) стали г.Южно-Сахалинск, Томаринский, Поронайский и Углегорский городские округа.
За январь - май 2021 года на островах зарегистрировано 1182 брака. Родилось 2234 ребенка, из них 1095 мальчиков и 1139 девочек.
В Сахалинской области в 2020 году 2258 семей получили квартиры и улучшили свои жилищные условия, из них 174 многодетные семьи и 538 молодых семей.
Детальный анализ состава и развития семьи возможен только на основе сведений, полученных при проведении переписи населения. Базы данных ЗАГС, МВД и миграционной службы не дают полной картины народонаселения. Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:27 Сегодня Лучших выпускников наградили в Южно-Сахалинске
09:23 Сегодня В Поронайске наградили золотых медалистов
11:01 Сегодня Сахалинцев зовут на день рождения тигра Амура
11:45 Сегодня Островитянам предлагают определить "Сахалинские надежды"
17:21 1 Июля Около половины опрошенных мужчин в мэрии Южно-Сахалинска пьют через день
14:07 1 Июля Углегорский подросток пошёл искать маму, а дошёл до уголовного дела
- 16:51 1 Июля Директора техникума на Сахалине обвинили в незаконной выдаче дипломов
16:55 2 Июля Вандалы снова испортили сквер Пограничников в Южно-Сахалинске
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
18:49 10 Июня Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
Выбор редакции
- 13:02 Сегодня Сахалинцам предлагают написать письмо Достоевкому
- 13:43 Вчера "Горный воздух" зовет 10 июля жителей и гостей Южно-Сахалинска на семейный вечер
- 11:07 Вчера Анивский район приглашает гостей отметить День семьи, любви и верности
- 12:23 5 Июля Сахалинский театр кукол завершил юбилейный театральный сезон
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?