На Сахалине на 1000 браков пришлось 727 разводов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 июля Россия отмечает День семьи, любви и верности. Статистика рассматривает семью как социальную группу людей, связанных родственными или супружескими отношениями, общностью быта и взаимной ответственностью.

В 2020 году в Сахалинской области заключено 3393 брака, или 7 браков на 1000 жителей. По сравнению с 2019 годом их число уменьшилось на 6%. Для 23% мужчин и 21% женщин брачный период пришелся на возраст 25-29 лет.

Ценят семейный уклад и определенность в отношениях люди любого возраста. Только в прошлом году брачные союзы оформили 141 мужчина и 102 женщины старше 60 лет.

Увы, далеко не всем удается сохранить свой брак. В 2020 году наблюдалось уменьшение количества разводов на 13% по сравнению с 2019 годом. На 1000 браков в 2020 году приходилось 727 разводов (в 2019г. - 785 разводов).

В прошедшем году на островах родилось 5589 детей, из них 2878 мальчиков и 2711 девочек (51% и 49% соответственно). Большинство детей (68%) рождены в зарегистрированном браке. Лидерами по уровню рождаемости (по числу родившихся на 1000 человек населения) стали г.Южно-Сахалинск, Томаринский, Поронайский и Углегорский городские округа.

За январь - май 2021 года на островах зарегистрировано 1182 брака. Родилось 2234 ребенка, из них 1095 мальчиков и 1139 девочек.

В Сахалинской области в 2020 году 2258 семей получили квартиры и улучшили свои жилищные условия, из них 174 многодетные семьи и 538 молодых семей.

Детальный анализ состава и развития семьи возможен только на основе сведений, полученных при проведении переписи населения. Базы данных ЗАГС, МВД и миграционной службы не дают полной картины народонаселения. Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.