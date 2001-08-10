"Горный воздух" зовет 10 июля жителей и гостей Южно-Сахалинска на семейный вечер
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Погода в выходные обещает быть солнечной и тёплой, а это значит, что традиционному празднованию Дня семьи, любви и верности быть!
В эту субботу 10 июля, на среднюю станцию комплекса "Горный воздух" в 18:00 приглашаются все желающие провести время активно и весело!
Также, это приятная возможность провести закат на высоте вместе с самыми любимыми.
В этот вечер вас ждёт:
- бесплатные мастер-классы и аквагрим;
- весёлые игры с волонтерами горы;
- фокусы и детская анимационная программа;
- розыгрыш призов и подарки от @club143039320 (@batut65);
- вкусная еда и напитки;
- в завершении вечера вас ждёт просмотр трогательного семейного фильма. Готовьте пледы и термосы с горячим чаем, согревайте друг друга объятиями и помните, что "только любовь окрыляет".
В этот день канатная дорога до верхней станции будет работать до 22:00, до средней станции до 24:00.
Доступ на мероприятие осуществляется при покупке подъема по канатной дороге до верхней станции, все льготы сохраняются!
Стоимость билета до верхней станции - 300 рублей.
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