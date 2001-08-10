Жителей островов приглашают участвовать в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект организован в рамках ежегодной премии губернатора "Сахалинский маяк" и курируется администрацией губернатора и правительства Сахалинской области. Цель конкурса - признание достижений и заслуг жителей островного региона в социальной и общественной сферах. Стать его участниками могут все желающие. Заявки принимаются до 30 июля.

Конкурс проходит по пяти номинациям: "Гражданская позиция", "Активное долголетие", "Выдающийся родитель", "Юный гражданин", "Известный островитянин".

Участниками проекта могут стать проявившие себя при спасении людей и животных сахалинцы и курильчане, ведущие активный образ жизни пенсионеры, многодетные родители, участвующие в общественно значимых проектах школьники и студенты. Также соперничать за "Гордость Сахалинской области" приглашают островитян, которые, став успешными и узнаваемыми, прославили регион своим талантом, достижением или необычным поступком.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу электронной почты: gordost2021@sakhalin.gov.ru.