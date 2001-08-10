Валерий Лимаренко поручил утилизировать затопленные в акваториях городов суда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акватории портов на Сахалине и Курилах предстоит очистить от нескольких десятков затонувших кораблей и их останков. Ответственными за эту работу в регионе назначены министерство транспорта и министерство экологии. Этот вопрос обсудили на рабочем совещании в областном правительстве.
- Необходимо привести в порядок акватории. Это вопрос как безопасности мореплавания, так и экологии. В регионе уже проводится инвентаризация затопленных судов. Процесс их утилизации будет значительно ускорен, как только соответствующий порядок будет принят федеральными ведомствами, - отметил Валерий Лимаренко.
Накануне мероприятия по утилизации затопленных в портах Дальнего Востока судов с губернаторами обсудила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко. На приоритетные проекты по ликвидации накопленного вреда на суше и на море по поручению Владимира Путина будет направлено 20 миллиардов рублей. Регионы и профильные ведомства должны определить перечень таких «горячих точек», которые требуют вмешательства в ближайшее время.
- Самое главное - граждане должны увидеть реальный результат этой работы. Мы уже провели первичную инвентаризацию судов, разобрались с юридическими конструкциями, приступили к демонтажу многих кораблей. Результаты есть, особенно это видно по работе в Сахалинской и Магаданской областях и в Камчатском крае, - отметила Виктория Абрамченко.
- В акватории, прилегающей к Корсакову около десятка затопленных судов. В прежние годы в муниципалитете пытались решать эти вопросы. И с привлечением бизнеса надводную часть судов, которую можно было забрать в качестве металлолома, срезали. А всё остальное так и остается в воде. Причем это все лежит в том месте, где планируется основная набережная города и порт для маломерных судов. Кроме того, нельзя забывать о вопросах экологии. Поэтому для нас это очень актуально, - прокомментировал мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов.
По поручению Виктории Абрамченко регионы Дальнего Востока совместно с Минтрансом, Минприроды и Минфином создадут единую базу затопленных кораблей, которая будет содержать характеристики объектов. Законопроект, согласно которому собственник судна несет ответственность за утилизацию, уже внесен в Правительство РФ. Его рассмотрение в Госдуме планируется осенью.
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