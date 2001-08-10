В Сахалинской зоопарке рассказали, что делать с найденным на земле стрижом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Падение на землю стрижей - сезонное явление, повторяющееся из года в год. Что делать с такими птицами, как правильно поступить и куда обращаться за помощью рассказали в Сахалинском зооботаническом парке.

Часто при вылете из гнезд быстрокрылые птицы падают на землю, либо в полёте ударяются о препятствия или залетают в открытые окна. При падении на землю стриж самостоятельно взлететь уже не может - это связано с особенностями строения его крыльев.

- Если вы нашли на земле стрижа, то первое, что нужно сделать - это убедиться, что у него не сломаны крылья. Если всё в порядке, попробуйте слегка подбросить птицу вверх. Если она не взлетает, то можно забрать её домой на вскармливание, - пояснил заведующий ветеринарным сектором Андрей Зайцев.

По словам специалиста, вскармливание стрижа - сложный процесс, требующий много сил, времени и ресурсов, поскольку птицу нужно кормить каждые два часа или даже круглосуточно. Это оказывается многим не по силам.

С более подробной информацией о помощи найденным стрижам и другим животным можно ознакомиться на сайте зоопарка.

Напоминаем, что сахалинский зоопарк не оказывает реабилитацию стрижам, поскольку согласно ФЗ № 52 от 24.04.95 г. «О животном мире», ст. 59 запрещено изымать животных из естественной среды их обитания. Разрешение на изъятие животного из природы выдает Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (Контактный телефон +7 (4242) 672-477, 672-508, эл. почта les@sakhalin.gov.ru).