В Дальнем приступили к ямочному ремонту дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются масштабные работы по текущему ремонту дворовых территорий, производимые в рамках исполнения поручения губернатора Сахалинской области.
Сегодня ремонтные бригады работают во дворах Дальнего по улицам Крымская и Байкальская, также ведутся подготовительные работы по пр. Мира в районе домов 241, 239 и Емельянова, 21а. Завтра по этим адресам планируется приступить к асфальтированию. Параллельно с этим не заканчиваются работы по определению площадей для будущего ремонта на территории городского округа.
Всего ямочным ремонтом планируют охватить более 500 дворовых территорий. На сегодня уже сформирован адресный перечень работ, который размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Кроме того, завтра выходит свежий номер газеты "Южно-Сахалинск Сегодня", в котором также будет напечатан список дворовых территорий, подлежащих текущему ремонту.
Подспорьем в этом стали социальные сети и интерактивный портал "Сахалин.Онлайн", куда неравнодушные жители и волонтеры направляют свои обращения, которые оперативно берутся в работу специалистами.
Напомним, что всего был обследован 1881 двор, выявлено 526 дефектов асфальтобетонного покрытия общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. Вместе с тем, всеми видами ремонта (текущий и капитальный) приводить в порядок дворы муниципалитет будет на протяжении всего теплого сезона.
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