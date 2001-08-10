До 10 июля жители Южно-Сахалинска могут предложить кандидатуры на проект "Сахалинские аллеи"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается сбор заявок для участия в региональном проекте "Эстафета "Сахалинские аллеи".
Жителям областного центра напоминают о возможности внести вклад в подготовку к празднованию 75-летия со дня образования островного региона. Итогом проекта станет увековечивание памяти 75-ти выдающихся островитян, которые внесли значимый вклад в становление и развитие области. Инициатором проекта выступила депутат Ксения Огаркова.
От Южно-Сахалинска поданы 4 заявки. Горожане предложили кандидатуры бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, заслуженного врача РСФСР, кандидата медицинских наук, бывшего руководителя городской больницы Федора Анкудинова, бывшего председателя городского Собрания Южно-Сахалинска, Почетного гражданина города Южно-Сахалинска Павла Алборова, а также легендарного сахалинского шахматиста Валентина Землякова.
Напомним, прием заявок завершается 10 июля. До этого времени у каждого жителя областного центра есть возможность предложить имена известных сахалинцев, имеющих достижения в экономике, науке, образовании, медицине, спорте, искусстве, проявивших себя в общественной и благотворительной жизни. Для этого необходимо заполнить и подать заявку в установленной форме. Инициаторами увековечения памяти могут выступать как физические, так и юридические лица.
Голосование состоится на едином интернет-портале. По его итогам имена 75-ти личностей, набравших наибольшее количество голосов, будут размещены на памятных знаках, установленных в аллеях на территории муниципальных образований. Всего по области будет разбито 18 таких общественных пространств.
Заявки принимаются в рабочее время в департаменте внутренней политики по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 51, кабинет №212. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 300816 (доб. 4). Также заявки в виде скана можно присылать по электронной почте: r.tsupenkov@yuzhno-sakh.ru
С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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