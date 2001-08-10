8 июля в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода Южно-Сахалинска 8 июля будет отключена подача холодной воды в жилых домах по нескольким адресам:

- с 11.00 до 16.00 - ул. Комсомольская, 276Б, 276В; пр. Мира, 239, 245, 251;

- с 11.00 до 18.00 - пр. Мира, 237;

- с 14.30 до 18.00 - 15 микрорайон (пр. Победы — ул. Комсомольская — ул. Пограничная — пр. Мира), а также ул. Комсомольская, 215, 215А и 217.

Телефон диспетчерской городского водоканала: 72-32-40.