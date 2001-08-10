Качество дорог на Сахалине проверяют при помощи мобильного комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной регион первым на Дальнем Востоке ввел в эксплуатацию систему контроля объектов дорожного хозяйства и прилегающих территорий. Тестовый выезд "Дорожного патруля качества" прошел в Южно-Сахалинске накануне, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Автомобиль, оснащенный специальными камерами и датчиками, проехал по улицам областного центра, зафиксировал и передал операторам дефекты улично-дорожной сети. В ходе тестовых испытаний было исследовано 26 километров, в результате выявлено 56 нарушений. Среди них - стертая разметка, наличие мусора и грязи. Все данные переданы модератору в соответствующий департамент администрации Южно-Сахалинска.

- Система контроля объектов дорожного хозяйства помогает сократить время на фиксацию нарушений и их устранение, а также позволяет сэкономить бюджетные средства за счет оперативного реагирования на инциденты. Комплекс видеоаналитики значительно улучшит качество жизни, благоустройство города и дорожной инфраструктуры, - отметил министр Сахалинской области по эффективному управлению регионом Олег Попов.

Комплекс может быть установлен на общественном транспорте и автомобильной технике городских служб. Во время движения по маршруту, мобильный комплекс фиксирует нарушения и сразу же отправляет их модератору по сети сотовой связи. Информация содержит фотоснимок объекта с указанием типа нарушения, дату и время, данные о геолокации и другие метаданные. Вся информация об объектах и их состоянии отображаются в личном кабинете системы мониторинга.

Комплекс является разработкой Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком». Его установка проведена при поддержке министерства по эффективному управлению регионом, министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области, администрации Южно-Сахалинска.

- Разработанное компанией решение позволяет создать полноценную систему управления процесса контроля дорожного хозяйства на базе актуальных данных мониторинга. Предусмотрена возможность интеграции системы с любыми сторонними приложениями, включая интеллектуальные транспортные системы, - прокомментировали сотрудники Сахалинского филиала ПАО «"Ростелеком".

Концепция умного контроля объектов дорожного хозяйства - это искусственный интеллект, который меняет среду, повышает уровень безопасности и комфорта передвижения по городу на транспортном средстве и создают возможность следить за состоянием объектов дорожной инфраструктуры на качественно новом уровне.

В Сахалинской области в этом году принципиально по-новому подошли к устранению дефектов на дорогах. В рамках большого ямочного ремонта на островах было устранено более 8100 выбоин общей площадью около 82 тысяч квадратных метров. Основной объем работ выполнили во всех муниципалитетах, кроме Охинского района, там должны закончить ремонт 15 июля. А до 1 августа устранить ямы необходимо и во дворах, где не запланирован капремонт.