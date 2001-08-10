Сотрудники ГИБДД Южно-Сахалинска встретились с воспитанниками спортивной школы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются встречи, посвященные безопасности дорожного движения в летний период. Сегодня сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску провели беседу с воспитанниками СШОР по греко-римской борьбе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Главная цель таких мероприятий - профилактика дорожно-транспортного травматизма, закрепление знаний о безопасном поведении на дороге. Инспекторы отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД Южно-Сахалинска рассказали юным спортсменам о наиболее часто встречающихся ситуациях на проезжей части. В летнее время, когда дети находятся на каникулах и много времени проводят на улице, вопросы безопасности приобретают особую актуальность. Отметим, что с начала 2021 года в Южно-Сахалинске зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в них пострадало 14 детей. К сожалению, одни из самых распространенных случаев - это наезды на малолетних, которые, в том числе происходят во дворах из-за невнимательности участников дорожного движения. Нередко опасные ситуации создают пользователи велосипедов и самокатов.
- С начала года нами проведено более 200 бесед в школах, детских садах и других организованных коллективах, – рассказала старший инспектор отдела пропаганды Наталья Неверова. – Такие встречи находят у детей большой отклик, они задают вопросы, начинают больше задумываться о некоторых моментах. Также мероприятия, направленные на профилактику ДТП, проходят в трудовых коллективах. Обращаем внимание родителей, автовладельцев на необходимость быть особенно внимательными на дорогах, снижать скорость при приближении к пешеходному переходу.
Подробная памятка о профилактике детского травматизма, в том числе транспортного, размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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