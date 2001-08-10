В Поронайске наградили золотых медалистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
7 июля в Поронайске лучшим выпускникам вручили удостоверения. Торжественная церемония вручения медалей состоялась в большом зале администрации. Ребята получили награды из рук мэра Александра Радомского и председателя Собрания Александра Урюпина.
- Дорогие ребята, вы прошли один из самых важных этапов вашей жизни! - обратился к выпускникам Александр Радомский. - Хочу пожелать вам, чтобы сбылись заветные мечты и полученные в родном районе знания помогли в достижении намеченных целей. Мы рассчитываем на вас, как на будущих высококлассных специалистов в различных отраслях и сферах.
Медалью "За особые успехи в учении" наградили Веронику Волк (школа №2), Анастасию Чернигину (школа №2), Павла Лозовского (школа №2), Анну Матюхевич (школа №7) и Ксению Топорину (школа №7).
Для многих выпускников "золотая медаль" стала по-настоящему "золотой". Чтобы добиться почетного звания "Золотого медалиста" пришлось приложить колоссальные усилия, несмотря на незаурядные способности.
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