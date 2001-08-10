Лучших выпускников наградили в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в ДК "Родина" прошла торжественная церемония чествования золотых медалистов и обладателей стипендии "Выпускник". Поздравить ребят с окончанием школы пришли их родители, педагоги, почетные гости. С приветственным словом ученикам, окончившим школу на отлично, обратился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Глава города отметил, что, несмотря на высокие требования к учебе, число обладателей высшей награды - медали "За особые успехи в учении" – каждый год растет. В этом году в нашем городе 87 таких выпускников. Кроме того, по результатам ЕГЭ 2 южносахалинских выпускника получили высший бал по русскому языку и химии. Достаточно много старшеклассников чуть-чуть не добрали до максимальной цифры. Также в этом году 25 человек получили другую значимую награду - разовую стипендию "Выпускник".

- В Южно-Сахалинске учатся талантливые дети, которые стремятся к знаниям, умеют добиваться целей и безусловно, являются патриотами своего города. Хотелось бы отметить и труд педагогов, сопровождавших ребят на протяжении этого долгого пути, – отметил Сергей Надсадин. – И, конечно, мы надеемся, что после получения профессии многие захотят быть полезными для своего города, продолжив реализовывать здесь свои таланты и потенциал.

Теплые слова с пожеланиями успехов в дальнейшей учебе, выборе профессии в это день также прозвучали от первого вице-мэра города, руководителя аппарата администрации Алексея Фризюка, председателя городской Думы Сергея Дмитриева, заместителя председателя городской Думы Сергея Шарова. Также ребят со сцены поздравили директор департамента образования Светлана Захарова, Благочинный центрального округа Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач.

Своими эмоциями в этот день поделились и сами ребята. Выпускник школы №26 Владислав Гуров отметил, что залог высоких достижений в учебе - это участие в олимпиадах, стремление постигать новое и уверенность собственных силах. Теплые слова благодарности юноша адресовал родителям и педагогам.

- Эти люди были рядом со мной на протяжении 11 лет, подготовили меня ко взрослой жизни. От всего сердца желаю им терпения, старательных учеников, которые любят знания, – сказал Владислав Гуров.

Отметим, что большинство обладателей золотой медали не только имеют отличные результаты в учебе, но и активно проявляют себя в спорте, творчестве, участвуют в научно-исследовательской деятельности, волонтерском движении, общественной жизни города. Многие выпускники становились победителями и лауреатами фестивалей и конкурсов, в том числе общероссийского и международного уровней.