Сахалинцев зовут на день рождения тигра Амура

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Провести запоминающиеся зоовыходные приглашают всех желающих в Сахалинском зооботаническом парке 10 и 11 июля.

10 июля в 14.00 начнётся познавательный экскурс в биологию плотоядного зверька семейства куньих – степного хорька. На встрече гостям расскажут, чем пахнет их шерсть, могут ли они спать сутками и бегать задом наперёд. Об этих и других необычных фактах можно узнать на мероприятии.

Юных участников ждут испытания на быстроту, ловкость и выносливость. Для них проведут серию весёлых эстафет, зажигательных конкурсов и танцевальный баттл. Самым активным будут обеспечены заряд бодрости и подарки от зоопарка.

11 июля в 14.00 состоится празднование дня рождения тигра Амура, а сразу после праздника гости увидят показательное кормление хищника.

Ведущая встречи – клоунесса Кнопочка, проведёт для детей интерактивную игровую программу с весёлыми конкурсами, мыльными забавами и музыкальным баттлом, а также откроет главный секрет тигра Амура.

Приглашаем гостей прийти в образе тигра (костюмах, аквагримме), стать участниками тигриного флешмоба и побороться за приз на лучший костюм. Для любителей острых ощущений подготовлен «Черный ящик», который откроют только самые смелые.

В завершение тигриного дня рождения всех активных участников ждут порции мороженого от спонсора.

Далее в 15.30 состоится экскурсия в удивительный мир насекомых. Её проведёт заведующая сектором экзотических животных Анна Доброван. Специалист расскажет слушателям о видовом составе насекомых «Экзотариума», познакомит с биологией отдельных представителей беспозвоночных. А также покажет инсектарий, объяснит его устройство и целевое назначение.

Сахалинский зоопарк работает по летнему графику с 10.00 до 20.30. Участие в мероприятиях в рамках входных билетов. Купить онлайн билеты со скидкой можно на сайте учреждения, рассказали ТИА "Острова" в зоопарке.

Телефон для справок +7 (4242)303747.