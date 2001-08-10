ВТБ ускорил открытие счета для обществ с ограниченной ответственностью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ реализовал сервис по открытию расчетного счета для ООО за 25 минут в офисе банка. Услуга бесплатно предоставляется клиентам за одно посещение во всех регионах присутствия ВТБ.
Для открытия расчетного счета ООО (для единоличного исполнительного органа, который самостоятельно и в единственном числе владеет ООО) клиентам достаточно обратиться в офис ВТБ, представить паспорт и оригиналы учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа. Процедура проверки и открытия счета теперь занимает не более 25 минут.
Предприниматели также могут оставить онлайн-заявку на открытие счета в личном кабинете на сайте ВТБ и сразу получить реквизиты для работы с клиентами и партнерами. Там же можно загрузить сканы документов на проверку и выбрать удобный тарифный план для обслуживания счета.
- ВТБ обеспечивает полный комплекс необходимых для ведения бизнеса услуг и сервисов как онлайн, так и офлайн. Мы продолжаем развивать решения для повышения комфорта и скорости открытия расчетного счета. Ранее мы уже реализовали открытие счета в офисе в присутствии клиента за 20 минут для индивидуальных предпринимателей (единоличного исполнительного органа). Теперь и юридические лица могут быстро открыть расчетный счет в нашем банке и сразу начать им пользоваться, так как с новой технологией процесс значимо автоматизируется, сокращая этапы оформления и проверки документов, − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
Узнать адреса офисов, предоставляющих услугу открытия счета для юридических лиц, можно в контактном центре банка по тел. 8-800-200-77-99 или на сайте vtb.ru.
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