Мэр Сергей Надсадин получил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска продолжают получать "Единую карту сахалинца". С ее помощью островитяне могут воспользоваться большим комплексом финансовых возможностей и социальных услуг. Работа по оформлению карт ведется сразу несколькими банками - участниками проекта. Сегодня обладателем уникального банковского инструмента стал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Напомним, пластиковая карта работает на базе платежной системы "Мир", выпускается и обслуживается бесплатно. Главным преимуществом "Единой карты сахалинца" остается ее социальная направленность, причем это касается представителей всех возрастных категорий. Например, юные жители областного центра, на которых родители оформили карту до 1 июня, получили возможность в течение летних каникул бесплатно посещать кинотеатры, спортивные мероприятия, а также пробные занятия по иностранным языкам. Также на карту очень удобно перечислять ежемесячные выплаты на детей.

Граждане старшего поколения могут воспользоваться по ЕКС всеми положенными льготами, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, посещение учреждений культуры и спорта. Еще одна важная функция ЕКС — возможность предъявлять ее вместо полиса и СНИЛС в медицинских учреждениях. Кроме того, теперь карту можно использовать как банковскую, то есть расплачиваться ею в магазинах, аптеках, получать скидки и бонусы. Преимущества "Единой карты сахалинца" оценили уже более 20 тысяч жителей областного центра. К проекту активно присоединяются сотрудники администрации города и подведомственных учреждений.

- Безусловно, я поддерживаю этот масштабный социально значимый проект, инициированный губернатором Валерием Лимаренко. Получателям карты предоставлен целый комплекс важных функций и возможностей, ориентированных на граждан пенсионного возраста и других категорий. Важно, что функционал "Единой карты сахалинца" расширяется, что делает ее по-настоящему удобным, высокотехнологичным и, главное, доступным банковским продуктом, – отметил Сергей Надсадин.

Напомним, что получить «Единую карту сахалинца» можно, подав заявление в одном из банков-партнеров. Подробная информация о финансовых организациях, участвующих в проекте, а также о возможностях карты, размещена на сайте: https://eks.sakhalin.gov.ru/.