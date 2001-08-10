Мэр Южно-Сахалинска проверил ход выполнения текущего ремонта в городских дворах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске активно ведутся работы по текущему ремонту дворовых территорий, производимые в рамках исполнения поручения губернатора Сахалинской области. Сегодня мэр областного центра Сергей Надсадин лично проинспектировал ремонт дворовой территории, между домами по улице Тихоокеанская, 6 и 8. Градоначальник положительно оценил качество работ, проводимых управляющей компанией ЖЭУ-1, вместе с тем потребовал максимально мобилизовать силы и не снижать набранных темпов.
- Нам необходимо понять, насколько эффективно данная работа организована, поэтому мне важно было увидеть всё своими глазами. Пока проблемных вопросов нет. Будем привлекать дополнительных подрядчиков, чтобы максимально успеть, но в целом могу сказать, что ремонт ведется ритмично, - сообщил глава Южно-Сахалинска.
Напомним, весной на территории городского округа велась масштабная работа по ремонту дорог путем ямочного ремонта. Проведенные мероприятия показали отличные результаты и получили положительный отклик от горожан. Сейчас этот опыт применяется на дворовых пространствах Южно-Сахалинска. Объем запланированных работ беспрецедентно большой. На сегодня был обследован 1881 двор, выявлено 526 дефектов асфальтобетонного покрытия общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. Всего ямочным ремонтом планируется охватить более 500 дворовых территорий.
Кроме того, по поручению губернатора Сахалинской области в городской газете «Южно-Сахалинск Сегодня» размещен адресный перечень дворов, подлежащих текущему ремонту. Каждую неделю он будет актуализироваться, а по понедельникам в СМИ будут публиковаться еженедельные графики. При возможной корректировке списка информация будет оперативно размещаться в социальных сетях администрации Южно-Сахалинска, а также в средствах массовой информации.
- Нами была подана заявка на ремонт 25 придомовых территорий, общий объем работ составляет порядка 850 кв. метров. Если дворы в хорошем состоянии, то это всегда приятно всем. Считаю, что подобные работы это безусловно очень хорошая идея, и мы приложим все усилия для успешной реализации запланированного, - рассказала руководитель ЖЭУ-1 Ирина Белоусова.
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