В сквере сахалинского музея зацвела Лилия Глена
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Посетители Сахалинского областного краеведческого музея могут полюбоваться цветущей лилией Глена.
2 июля в сквере музея зацвела лилия Глена. Современное научное название этого растения – кардиокринум сердцевидный (Cardiocrinum cordatum).
Этот оригинальный представитель крупных лилий в природе достигает 2,2 м высоты. Стебель прямой, до 6 см в диаметре. Скученные на стебле листья образуют розетку до 70 см в диаметре. Цветки крупные, зеленовато-белые, ароматные, узковоронкообразные, до 10 см длины и более, иногда до 30 штук, собраны в простую кисть длиной до 70 см.
Зацветает на 3-4 год жизни. Цветет в июле-августе и в течение своего жизненного цикла только один раз. В сентябре начинают отмирать листья, семена созревают в октябре. После чего растение отмирает, оставляя в почве луковицы от 1 до 8, которые уже имеют к этому времени от 1 до 3 листьев.
Рядом с цветущим растением в сквере музея уже появились молодые растения, которые зацветут только через 2-3 года.
Растет в природе лилия в разреженных лиственных и смешанных лесах в долинах рек, в зарослях крупнотравья, по берегам ручьев и речек, на рыхлых плодородных, хорошо увлажненных почвах.
Лилия Глена редкий вид. Внесена в Красную книгу России и Сахалинской области. Имеет узкий ареал, восточноазиатского островного типа: Россия (Сахалин – южная часть, Курильские острова - Кунашир, Итуруп), Япония (Хоккайдо и Хонсю). Являясь островным эндемиком нуждается в особенной охране.
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