Сахалинцам напомнили о правилах безопасности на природе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационную акцию "Правила поведения в лесопарковых зонах, водоемах" 8 июля провели специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки в Городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.

Чтобы напомнить жителям и гостям областного центра о мерах предосторожности нахождения в лесопарковых зонах и на водных объектах, специалисты и волонтеры СахОУНБ раздавали информационные буклеты с ссылками на нормативно-правовые акты, устанавливающие ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, загрязнении водных объектов. Кроме того, сахалинцам напомнили о необходимости после отдыха убирать за собой мусор, тушить костры и с аккуратностью относиться к природе.

Акция нашла большой отклик среди населения островного региона. В ней приняли участие более двухсот жителей, многие из них выражали благодарность и говорили о важности таких напоминаний.