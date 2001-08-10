Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июля 2021
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В ряде домов Южно-Сахалинска 9 июля временно ограничат холодное водоснабжение
17:07, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В ряде домов Южно-Сахалинска 9 июля временно ограничат холодное водоснабжение

В ряде домов Южно-Сахалинска 9 июля временно ограничат холодное водоснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ряде домов Южно-Сахалинска  9 июля временно ограничат холодное водоснабжение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. 

В связи с ремонтными работами на сети водопровода в пятницу, 9 июля, с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

-  ул. Чехова, 41, 43А;

- ул. Дзержинского, 38,40, 44;

- ул. Поповича, 96,98.

Также с 14.30 до 17.00 холодной воды не будет в ряде домов планировочного района Луговое:

- ул. 2-я Железнодорожная,7-39, 31а-37а, 6-34 ;

- ул. Комарова,19-29;

- ул. Гайдука,2-8;

- ул. Речная;

- ул.2-я Зеленая.

Телефон диспетчерской МКП «Городской водоканал» 72-32-40.

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