В ряде домов Южно-Сахалинска 9 июля временно ограничат холодное водоснабжение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ряде домов Южно-Сахалинска 9 июля временно ограничат холодное водоснабжение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В связи с ремонтными работами на сети водопровода в пятницу, 9 июля, с 9.30 до 14.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Чехова, 41, 43А;
- ул. Дзержинского, 38,40, 44;
- ул. Поповича, 96,98.
Также с 14.30 до 17.00 холодной воды не будет в ряде домов планировочного района Луговое:
- ул. 2-я Железнодорожная,7-39, 31а-37а, 6-34 ;
- ул. Комарова,19-29;
- ул. Гайдука,2-8;
- ул. Речная;
- ул.2-я Зеленая.
Телефон диспетчерской МКП «Городской водоканал» 72-32-40.
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