В Южно-Сахалинске на улице Ленина ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Западная часть перекрестка улиц Ленина и Бумажной закрывается на капитальный ремонт. Ограничения для движения транспорта продлятся с утра 10 июля до 23 июля.

В течение указанного времени не будет сквозного проезда по ул. Бумажной (с востока на запад) и по ул. Ленина с юга на север.

За отведенный период подрядной организации в рамках капитального ремонта ул. Ленина на участке от заезда на ОТБ до ул. Сахалинской предстоит провести работы по замене грунта и инженерных сетей.

Объезжать закрытый на ремонт участок можно по ул. Крюкова и пер. Дальнему.

Кроме того, автовладельцев просят обратить внимание, что с 23.00 9 июля до 06.00 12 июля в рамках капремонта будет частично закрыт перекресток улиц Ленина и Сахалинской. Движение по ул. Ленина будет осуществляться с юга на восток. А проезда по ул. Сахалинской с запада на восток не будет.

Также стоит отметить, что ремонтные работы на ул Ленина на участке от ул. Сахалинской до ул. Бумажной продолжатся до 1 августа.