В Южно-Сахалинске чествуют семьи, прожившие в браке более 50 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре прошел праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. "Нет ничего семьи дороже" - под таким девизом состоялась церемония вручения нового почетного знака Сахалинской области «Семья, любовь и верность». Памятную награду получили 18 семей-долгожителей.

Каждая семья, чьи имена сегодня звучали во время церемонии награждения, отметила золотую свадьбу - 50 лет в браке. Некоторые из героев уже отпраздновали или близки к тому, чтобы отгулять бриллиантовый юбилей (60 лет) совместной жизни.

Напомним, в этом году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области учрежден почетный знак "Семья, любовь и верность". Новая региональная награда введена для супружеских пар, живущих в браке 50 и более лет. Ее получают семьи, которые достойно воспитали как минимум двоих детей и постоянно проживающие на территории области не менее 15 лет.

- В Южно-Сахалинске живет много замечательных семей, наш город богат на многодетные пары - их почти три тысячи. А еще у нас более сотни семей, проживших в браке свыше 50-ти лет. Сохранить на протяжении полувека любовь, верность, уважение друг к другу - удивительное качество и пример истинно гармоничных отношений между людьми, - подчеркнул в приветственном слове мэр Сергей Надсадин. - Отрадно, что в наше непростое время мы уделяем такое внимание сохранению института семьи. И важно, чтобы пары-долгожители транслировали свой опыт молодежи и вдохновляли других.

Сергей Надсадин также поздравил с праздником всех горожан и пожелал долгих лет жизни, хорошего настроения и всего самого доброго. Во время церемонии награждения знаками "Семья, любовь и верность" южносахалинцы благодарили за оказанное внимание и делились секретами своего семейного счастья.

Обладателями почетного знака Сахалинской области "Семья, любовь и верность" стали:

- Баженовы Аркадий Петрович и Елена Константиновна;

- Белоносовы Валерий Иванович и Жанна Константиновна;

- Глазуновы Юрий Дмитриевич и Людмила Алексеевна;

- Еланцевы Валерий Николаевич и Валентина Тимофеевна;

- Еремины Елена Васильевна и Владимир Александрович;

- Зайцевы Людмила Васильевна и Вадим Михайлович;

- Калины Василий Фомич и Нина Павловна;

- Козловы Леонид Михайлович и Надежда Яковлевна;

- Крутовы Валентина Ильинична и Борис Николаевич;

- Кузьмичевы Светлана Михайловна и Тихон Тихонович;

- Ненашевы Анатолий Михайлович и Ульяна Георгиевна;

4 Паламарчук Нина Ивановна и Василий Федорович;

- Ким Ен Ден и Чо Касуо;

- Поляковы Валерий Николаевич и Светлана Васильевна;

- Разночинцевы Николай Андреевич и Нина Ивановна;

- Светлаковы Анатолий Поликарпович и Надежда Григорьевна;

- Чибисовы Сергей Семенович и Раиса Карповна;

- Шкодины Виктор Степанович и Людмила Михайловна.

Звание "Молодая семья года" получили супруги Чайченко. Евгений Дмитриевич более 10 лет служит пожарным, имеет ведомственные награды, отмечен медалью "За отвагу на пожаре" за спасение людей, является многократным победителем соревнований по гиревому спорту среди сотрудников пожарных частей, чемпион области стрельбе из ружья и пистолета, победитель состязаний по пожаро-спасательному многоборью, занимается с ребятами движения "Юнармия". Его супруга Светлана Чайченко работает библиотекарем. В семье воспитывают троих детей. Старшая дочь Людмила - призер различных первенств по художественной гимнастике, имеет 3 юношеский разряд.

- Семья для нас - это верность, забота и уют в доме, наши детишки, и конечно, же любовь, - отметила Светлана. Как рассказал глава семьи, они предпочитают активный отдых, выезды на природу, спорт. Особое внимание папа уделяет воспитанию сыновей Ивана и Ильи. - Все мои достижения - это все для них, чтобы мальчишки видели и стремились быть лучше, - поделился Евгений. Свой секрет семейной гармонии Чайченко объясняют просто: нужно любить, заботиться друг о друге, уделять внимание детям и больше проводить время вместе.

В качестве подарка для всех участников церемонии состоялся большой праздничный концерт, подготовленный силами артистов, вокалистов и творческих объединений ГДК «Родина».