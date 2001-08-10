В Поронайске начался капремонт улицы Комсомольская
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске начался капитальный ремонт дорожного полотна по улице Комсомольская на участке от Восточной до Октябрьской. Работы ведёт подрядная организация ООО "Дорсахстрой".
В рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Поронайского городского округа" будет произведен демонтаж плит, отсыпка основания, обустроен пешеходный тротуар с ливневыми канализациями. До ноября текущего года подрядчик закончит ремонт данного участка, а в следующем году отремонтирует второй отрезок дороги между зданием городской прокуратуры и кинотеатром "МИР". В связи с ремонтными работами схема движения временно изменена.
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