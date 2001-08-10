Тихоокеанское
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9 Июля 2021
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18:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске начался капремонт улицы Комсомольская

В Поронайске начался капремонт улицы Комсомольская

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске начался капитальный ремонт дорожного полотна по улице Комсомольская на участке от Восточной до Октябрьской. Работы ведёт подрядная организация ООО "Дорсахстрой".

В рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Поронайского городского округа" будет произведен демонтаж плит, отсыпка основания, обустроен пешеходный тротуар с ливневыми канализациями. До ноября текущего года подрядчик закончит ремонт данного участка, а в следующем году отремонтирует второй отрезок дороги между зданием городской прокуратуры и кинотеатром "МИР". В связи с ремонтными работами схема движения временно изменена.

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