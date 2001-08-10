Сахалинцам напомнили, как проверить, нет ли у них долгов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области могут проверить наличие у них долгов на официальном сайте ведомства http://www.r65.fssp.gov.ru, на котором имеется специальный сервис "Банк данных исполнительных производств", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.
Для этого необходимо в окне поиска ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения физического лица, либо название и адрес организации, либо номер исполнительного производства. В случае наличия задолженности, на экране отразится вся необходимая информация о возбужденном исполнительном производстве, включая контактный номер телефона судебного пристава-исполнителя, вид исполнительного документа, его номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ, и сумма непогашенной задолженности. Гражданин, узнавший о наличии задолженности, может оплатить ее тут же через электронные платежные системы, либо распечатать квитанцию и оплатить традиционным способом в любом банке.
Возможность доступа к сервису предусмотрена не только с компьютера, но и с мобильных устройств Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из "магазина" приложений Google Play на Аndroid, из App Store на iPhone.
УФССП России по Сахалинской области напоминает гражданам, что в случае обнаружения себя в списках должников, необходимо безотлагательно обратиться в соответствующий отдел судебных приставов для получения информации об уже принятых, либо возможных мерах принудительного исполнения и скорейшего погашения задолженности.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:38 Сегодня Сахалинцам напомнили, как проверить, нет ли у них долгов
11:53 Сегодня В островном регионе пройдет гастрономический фестиваль "Почувствуй вкус Сахалина"
09:31 Сегодня Сахалинцев приглашают провести выходные на коньках
12:05 Сегодня 7 августа состоится триатлон Анива-спринт
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
18:49 10 Июня Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?