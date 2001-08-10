В островном регионе пройдет гастрономический фестиваль "Почувствуй вкус Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Гастрономический фестиваль "Почувствуй вкус Сахалина" пройдёт на острове во второй раз. C 12 по 25 июля заведения-участники предложат гостям специальное меню. Стоимость блюд не будет превышать 700 рублей.
Сахалинская "фишка" фестиваля – блюда готовятся из местных морепродуктов и дикоросов. Повара используют для приготовления папоротник, лопух, калужницу, морскую капусту, морской виноград, гребешок, треску, камбалу, креветку, палтус, спизулу, рыбу-лапшу, лососевые.
В фестивале участвуют 10 островных заведений общепита: кафе "Letto", "The Soho cafe", "Коба", "Hive bar", рестораны "Бамбу", "Азия", "Гагарин", "Венецианский дворик", "Едавино", суши-бар "Хоккайдо".
Сахалинцы и гости острова смогут попробовать такие деликатесы, как: рулетики из камбалы и подкопчённого лосося с мелиссой и соусом из креветок, гребешки в устричном соусе со сладкой морской капустой, рыбу-лапшу темпура, спизулу в ракушке, запечённую на углях, пельмени с камбалой и соусом "Песто" и другие блюда.
Организаторы гастрономического фестиваля "Почувствуй вкус Сахалина": Сахалинский туристско-информационный центр и Сахалинская ассоциация рестораторов и кулинаров "Сакура".
- Проведение гастрофестиваля уже становится традицией. В прошлом году мы увидели большой интерес, было много положительных откликов от посетителей поэтому в этом летнем сезоне мы решили также порадовать сахалинцев и гостей острова вкусными блюдами сахалинской тематики. Уверен, что это не последний гастрофестиваль и каждый раз мы будем стараться придумывать что-то новое и интересное для участников, – рассказал президент Сахалинской ассоциации рестораторов и кулинаров "Сакура" Валерий Ковалев.
В этом году в качестве приятного бонуса с 12 по 25 июля по будням в 09:50 в прямом эфире радио "АСТВ" будут разыграны 10 сертификатов номиналом 2000 рублей от заведений-участников фестиваля. Сахалинцы и гости острова также получат возможность выиграть гастрономический тур на озеро Буссе, билет в аквапарк и СПА-зону гостиницы "Paradise" или аперитив премиум-класса со вкусом Сахалина – "Klopovka".
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