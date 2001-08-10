Школьники Тараная представят Сахалинскую область в финале Всероссийской акции "Я – гражданин России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий (г. Москва) подвёл итоги отборочного тура Всероссийской акции "Я – гражданин России Анивского района. Из всех работ, рассмотренных в финале, представительное жюри выбрало лучшие. Согласно официальному протоколу Сахалинскую область будет представлять команда МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Таранай". Ребята под руководством своего наставника – учителя истории Светланы Кистерец подготовили проект «Загадочный мир финансов» и прошли победителями на муниципальном и региональном уровнях в номинации "Финансовая грамотность".
- Эта тема сегодня очень важна и, что главное, очень интересна самим детям. Пока в расписании нет такого предмета, но о финансовой грамотности обучающимся рассказывают на уроках обществознания. Современные дети достаточно активно пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями. То есть они с раннего возраста оперируют денежными знаками и являются активными участниками торгово-финансовых отношений, что требует от них определенного уровня финансовой грамотности. Так что считаю, что тема выбрана вполне удачно, - отметил директор школы Сергей Ким.
Участники проекта подготовили обучающую презентацию для младших школьников. Кроме, того изучили общественное мнение. Как выяснилось, около 80 процентов опрошенных жителей села поддерживают изучение азов финансовой грамотности и считают себя компетентными в этом вопросе.
Школьники Тараная получили приглашение для участия в очном финале всероссийской акции. Он состоится с 6 по 26 августа в ВДЦ "Смена" (Краснодарский край).
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