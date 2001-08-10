В Сахалинской области нашли сразу шесть видов туризма
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Лучший представитель индустрии гостеприимства" – так звучит название новой номинации ежегодной премии губернатора "Сахалинский маяк" - 2021. Целью конкурса среди представителей отрасли станет популяризация успешно реализованных практик в области развития туризма на островах и улучшение качества сервиса в региональной индустрии гостеприимства.
Прием заявок от номинантов стартовал 15 июня. За время проведения премии будут определены сразу несколько лучших компаний и частных предпринимателей, которые работают в туристической сфере Сахалинской области.
– Сахалинская область – уникальный с точки зрения развития туризма регион. Наши прекрасные острова, побережья, реки, горы, флора и фауна, исторические объекты – все это представляет огромный интерес как для гостей с материка, так и для самих островитян. Мы развиваем экологический, гастрономический, событийный, лечебно-оздоровительный, спортивный туризм. Область предоставляет широкий диапазон возможностей для реализации интересных туристических проектов. Именно поэтому в ежегодной премии губернатора «Сахалинский маяк» в этом году появилась новая номинация, призванная выявить лучших представителей индустрии гостеприимства. Мы хотим не только поощрить победителей, но и популяризировать их опыт, задать высокие ориентиры для их коллег и в целом повысить планку для представителей отрасли, – прокомментировала исполняющая обязанности министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.
К участию в конкурсе приглашаются туристические компании, которые работают более трёх лет и зарегистрированы в Едином федеральном реестре туроператоров. Также конкурс проходит для коллективных мест размещения туристов и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере индустрии гостеприимства. Заявку на участие можно подать в министерстве туризма Сахалинской области.
В рамках конкурса в каждой из категории будут определена тройка призёров, а после пройдёт открытое народное голосование, в ходе которого и будут определены победители. Торжественная церемония подведения итогов и награждение, как и в прошлом году, состоится 4 ноября – в День народного единства.
Напомним, главная цель "Сахалинского маяка" – признание достижений и заслуг граждан и организаций в различных сферах социально-экономического развития и общественного движения Сахалинской области, повышение качества услуг и товаров, популяризация лучших практик.
Инициатором конкурса выступил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Организатором «Сахалинского маяка» является министерство государственного управления Сахалинской области.
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