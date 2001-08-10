Еще несколько дворов в Южно-Сахалинске порадуют свежим асфальтом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре активно устраняют дефекты асфальтобетонного покрытия во дворах в рамках поручений, данных губернатором Валерием Лимаренко. Работы ведутся ежедневно, в разных частях города, в том числе в селах и планировочных районах. Подрядные организации не сбавляют темпов и на выходных.

Так, ремонтные бригады подготовили участки для асфальтирования по следующим адресам. Работы здесь будут выполнены в ближайшие дни:

- Емельянова, 21А;

- пр. Мира, 239В, 235, 237, 239, 239А, 241,241А;

- Байкальская, 2,4,6,10,12,14,26;

- Крымская, 7, 10,11,12,18, 20, 22, 26, 29;

- Сахалинская, 19,100;-

- пр. Коммунистический;

В зависимости от погодных условий данный перечень может быть дополнен и скорректирован, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, что всего был обследован 1881 двор, выявлено 526 дефектов асфальтобетонного покрытия общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. Ямочным ремонтом планируется охватить более 500 территорий. Это дворы, в которых разрушение асфальтобетонного покрытия не превышает 30 процентов от общей площади. Больший объем требует работ уже капитального характера.

Адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также актуальная информация регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.