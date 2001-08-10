Еще несколько дворов в Южно-Сахалинске порадуют свежим асфальтом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре активно устраняют дефекты асфальтобетонного покрытия во дворах в рамках поручений, данных губернатором Валерием Лимаренко. Работы ведутся ежедневно, в разных частях города, в том числе в селах и планировочных районах. Подрядные организации не сбавляют темпов и на выходных.
Так, ремонтные бригады подготовили участки для асфальтирования по следующим адресам. Работы здесь будут выполнены в ближайшие дни:
- Емельянова, 21А;
- пр. Мира, 239В, 235, 237, 239, 239А, 241,241А;
- Байкальская, 2,4,6,10,12,14,26;
- Крымская, 7, 10,11,12,18, 20, 22, 26, 29;
- Сахалинская, 19,100;-
- пр. Коммунистический;
В зависимости от погодных условий данный перечень может быть дополнен и скорректирован, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, что всего был обследован 1881 двор, выявлено 526 дефектов асфальтобетонного покрытия общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. Ямочным ремонтом планируется охватить более 500 территорий. Это дворы, в которых разрушение асфальтобетонного покрытия не превышает 30 процентов от общей площади. Больший объем требует работ уже капитального характера.
Адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также актуальная информация регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.
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