В Южно-Сахалинске опять скорректировали движение автобусов по улице Ленина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проводимыми ремонтными работами на ул. Ленина, в районе пересечения с ул. Сахалинской, скорректировано движение общественного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, объезд перекрытого участка с 23.00 9 июля до 06.00 12 июля будет осуществляться через Коммунистический проспект - ул. Вокзальную и обратно по ул. Вокзальной - ул. Карла Маркса.

Вместе с тем с 10 по 23 июля для движения закроется и перекресток улиц Бумажной и Ленина, с западной стороны. Движение с юга на север и в обратном направлении будет осуществляться по следующей схеме: Ленина - Сахалинская - Милицейская - Бумажная - Ленина и в обратном направлении.