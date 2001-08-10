В Южно-Сахалинске опять скорректировали движение автобусов по улице Ленина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с проводимыми ремонтными работами на ул. Ленина, в районе пересечения с ул. Сахалинской, скорректировано движение общественного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, объезд перекрытого участка с 23.00 9 июля до 06.00 12 июля будет осуществляться через Коммунистический проспект - ул. Вокзальную и обратно по ул. Вокзальной - ул. Карла Маркса.
Вместе с тем с 10 по 23 июля для движения закроется и перекресток улиц Бумажной и Ленина, с западной стороны. Движение с юга на север и в обратном направлении будет осуществляться по следующей схеме: Ленина - Сахалинская - Милицейская - Бумажная - Ленина и в обратном направлении.
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