Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2021
Сегодня 21:44
75,20|88,78|66,91
В Южно-Сахалинске опять скорректировали движение автобусов по улице Ленина
17:29, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске опять скорректировали движение автобусов по улице Ленина

В Южно-Сахалинске опять скорректировали движение автобусов по улице Ленина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проводимыми ремонтными работами на ул. Ленина, в районе пересечения с ул. Сахалинской, скорректировано движение общественного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, объезд перекрытого участка с 23.00 9 июля до 06.00 12 июля будет осуществляться через Коммунистический проспект - ул. Вокзальную и обратно по ул. Вокзальной - ул. Карла Маркса.

Вместе с тем с 10 по 23 июля для движения закроется и перекресток улиц Бумажной и Ленина, с западной стороны. Движение с юга на север и в обратном   направлении будет осуществляться по следующей схеме: Ленина - Сахалинская - Милицейская - Бумажная - Ленина и в обратном направлении.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?