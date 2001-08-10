Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2021
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17:31, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

РЖД поделилась доходами с Сахалинской областью

РЖД поделилась доходами с Сахалинской областью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти 14 млрд рублей налогов и взносов перечислила Дальневосточная железная дорога в январе-июне, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе РЖД.

За шесть месяцев 2021 года Дальневосточная магистраль перечислила в региональные бюджеты и государственные внебюджетные фонды 13 млрд 996 млн рублей налогов и взносов.

В том числе, в бюджет Хабаровского края – 2 млрд 431,8 млн рублей, Амурской области – 1 млрд 923 млн рублей, Приморского края – 1 млрд 330 млн рублей, Сахалинской области – 557,9 млн рублей, Еврейской автономной области – 444,3 млн рублей, Республики Саха (Якутия) – 154,3 млн рублей.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по Хабаровскому краю составили 7 млрд 99 млн рублей, по Приморскому краю – 55,3 млн рублей.

Дальневосточная железная дорога, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок и в полном объеме.

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