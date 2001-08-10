На Сахалине детей отправили в открытое плавание
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юные островитяне освоили навыки безопасного купания в открытых водоемах. Детское соревнование "Безопасность на воде" прошло в Долинском районе поблизости от устья реки Найба в рамках программы "Безопасность – это важно!". Она реализуется совместно компанией "Сахалин Энерджи", Главным управлением МЧС России по Сахалинской области и региональным министерством образования.
Вместе с партнерами по программе и другими организаторами мероприятия компания собрала на берегу Охотского моря более 80 ребят практически из всех пришкольных лагерей Долинского района, чтобы обучить их правилам безопасного поведения на воде.
В этом экспертам помогал Сеня – главный герой программы «Безопасность – это важно!», который вместе со своим другом, котом Васькой, представил новый мультфильм, посвященный опасностям подводных течений. А во время самих соревнований они активно заряжали участников хорошим настроением и поддерживали в них спортивный дух.
- В Сахалинской области найти место для купания – не проблема. Одних только рек и ручьев на территории региона более 65 тысяч. Практически в любом муниципальном образовании имеются озера или выходы к морю. Но очень важно, чтобы этот интересный и веселый отдых не обернулся трагедией. Надеюсь, что после сегодняшнего соревнования вы все научитесь отдыхать правильно и, самое важное, безопасно, – обратился к ребятам Максим Моисеев, и.о. начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Как отметила Марина И, начальник отдела социальной деятельности "Сахалин Энерджи", для компании вопросы безопасности всегда находятся на первом месте: "Это относится и к производственной деятельности, и к обычной жизни, в которой нас окружает множество рисков. Особенно беззащитны перед ними дети, просто в силу отсутствия необходимых знаний и опыта. Исправить эту ситуацию призвана программа "Безопасность – это важно!", в рамках которой проходит сегодняшнее мероприятие. И мы искренне рады тому, что такие инициативы вызывают большой интерес у подрастающего поколения".
Действительно, молодые знатоки безопасности с большим энтузиазмом принялись за выполнение предложенных им заданий. Они отвечали на теоретические вопросы, собирали пазлы, бросали на дальность спасательный конец Александрова – специальное средство для оказания помощи утопающим, экипировались для плавания на катамаране и в сопровождении инструктора осваивали навыки практического управления этим средством передвижения по воде.
За выполнение каждого задания командам начислялись баллы, по сумме которых и были определены лидеры. Первое место заняла команда средней общеобразовательной школы с. Углезаводска, второе – учащиеся СОШ с. Быкова, а третье – с. Советского. Все победители и участники соревнования получили призы и памятные подарки от компании «Сахалин Энерджи».
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