В Холмске, чтобы прогнать молодежь с площади Ленина, построят скейт-площадку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске идет строительство скейт-площадки около детской школы искусств, на том месте, где много лет стояло недостроенное здание, рассказали ТИА "Острова" в МАУ "Холмск медиа".

Работы начались в прошлом месяце. Воплощение идеи стало возможным благодаря региональной программе «Молодежный бюджет». Так вот старшеклассники СОШ № 8 решили на средства, выделяемые в рамках "Молодежного бюджета" построить современную скейт-площадку.

Проект включает в себя все необходимое для катания на самокатах, трюковых велосипедах, роликах, скейтбордах. Предусмотрено обустройство флайбокса, разгонки, гранд-бокса, а также предусмотрены радиусы и другие малые архитектурные формы. Участок выбран не случайно. На площади Ленина регулярно собирается молодежь, которая для катания облюбовала крыльцо КДЦ "Россия", площадки у магазина "Садко" и торгового центра "Альбатрос". Такая ситуация не нравится ни администрациям указанных объектов, ни многим жителям. После завершения строительства ребята смогут свободно заниматься любимым делом на безопасной, специально оборудованной площадке.

Скейт-площадка ориентирована на спортсменов начального, среднего и высокого уровня. Проект предусматривает возможность проведения показательных выступлений, мастер-классов, а также соревнований местного и областного уровня. Территория парка спланирована таким образом, чтобы спортсмены различных дисциплин не мешали друг другу. Для этого он разграничен на две зоны.