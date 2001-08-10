На Сахалине цена на свеклу растет не по дням, а по часам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. индекс потребительских цен по Сахалинской области составил 100,10%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 101,83% (в июне 2020 г. – 100,17%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 102,14%).

Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,3%. Непродовольственные товары и услуги остались практически на уровне прошлого месяца.

В июне, среди мясопродуктов, мясо индейки подорожало на 4,4%, свинина бескостная – на 1,9%, окорочка куриные – на 1,3%, говядина бескостная и баранина – на 1,2%

Среди макаронных и крупяных изделий зафиксирован рост потребительских цен на крупу овсяную и перловую на 2,4%, крупу гречневую – на 1,5%, вермишель – на 0,9%. Одновременно пшено подешевело на 0,7%, рис – на 0,3%.

Прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую – 23,5%, картофель – 18,8%, морковь – 14,6%, лук репчатый – 8,0%, виноград – 3,7%. Вместе с тем цены на огурцы свежие снизились на 19,4%, помидоры – на 17,2%.

Сахар песок подешевел на 1,2%, масло подсолнечное – на 0,4%.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: майонез – на 4,2%, чай черный байховый, молоко сгущенное – на 3,8%, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 3,5%, сыры плавленые – на 3,4%, рыба соленая, маринованная, копченая – на 3,0%, кетчуп – на 2,6%, консервы рыбные в томатном соусе – на 2,2%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – на 1,3%.

В июне из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: подгузники детские – на 2,2%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 1,2%, мыло хозяйственное – на 1,1%, паста зубная - на 1,0%.

Среди жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) подорожали: омепрозол – на 1,5%, лоперамид – на 0,4%, индапамид, аспирин отечественный – на 0,3%. Одновременно глицин, амоксициллин с клавулановой кислотой подешевели на 2,0%, арбидол – на 1,7%.

Из прочих наблюдаемых непродовольственных товаров стали дороже: лопата садовая – на 12,4%, шкаф для прихожей – на 5,1%, шкаф для платья и белья – на 4,0%, лампа энергосберегающая – на 3,8%, краски масляные, эмали отечественные, ламинат – на 3,1%, табачные изделия, сухие корма для животных – на 2,0%, компьютер планшетный – на 1,8%.

Из наблюдаемых услуг подорожали: химчистка мужского костюма – на 19,7%, печать цветных фотографий – на 9,1%, междугородная телефонная связь – на 4,4%, услуги организатора проведения торжеств – на 4,1%, городская телефонная связь – на 2,2%

C изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской Федерации. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Сахалинской области в конце июня 2021 года составляла 6840,39 рубля, за месяц рост на 2,6%. Стоимость набора в Южно-Сахалинске – 6602,16 рубля, Корсакове – 6727,55 рубля, Поронайске – 7208,91 рубля, Охе – 7632,71 рубля.