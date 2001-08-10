Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2021
Сегодня 19:39
74,47|88,14|66,91
В некоторых районах Южно-Сахалинска отключат воду
11:17, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В некоторых районах Южно-Сахалинска отключат воду

В некоторых районах Южно-Сахалинска отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода с 20.00 13 июля до 12.00 14 июля будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Сахалинская, 30, 88;

ул. Крюкова, 35, 35А;

ул. Милицейская, 7, 7А, 7Б, 9, 11, 11А;

ул. Ленина, 166, 168;

ул. Песочная, 33;

район Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Некрасова).

Телефон диспетчерской городского водоканала: 72-32-40.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?