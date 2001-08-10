11:17, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В некоторых районах Южно-Сахалинска отключат воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на сети водопровода с 20.00 13 июля до 12.00 14 июля будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Сахалинская, 30, 88;
ул. Крюкова, 35, 35А;
ул. Милицейская, 7, 7А, 7Б, 9, 11, 11А;
ул. Ленина, 166, 168;
ул. Песочная, 33;
район Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Некрасова).
Телефон диспетчерской городского водоканала: 72-32-40.
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