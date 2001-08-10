Сахалинский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

АО "Пассажирская компания "Сахалин"" информирует, о новом остановочном пункте, по маршруту пригородного экспресса Южно-Сахалинск-Поронайск, и данная остановка планируется в поселке Вахрушев.

Изменения в расписании начнут действовать с 15 июля остановка поезда "Орлан" в п. Вахрушев будет в 20-41. Поезд выходит по своему расписанию с Южно-Сахалинска в 16-00. В обратном направлении Поронайск-Южно-Сахалинск, остановка в Вахрушеве произойдет 16 июля. В 06.04 Сахалинского времени. Дополнительная остановка незначительно скорректировала расписание движения пригородного поезда Южно-Сахалинск-Поронайск. "Орлан", отправляющийся из областного центра в 16.00, ранее прибывал в Поронайск в 21.10. При появлении новой остановки, время прибытия – 21.12. Время отправления поезда с Поронайска было в 05.35. в настоящий момент время отправления – 05.33.

Отметим, ранее остановку на станции Вахрушев, делали только поезда дальнего следования. Теперь для пассажиров - есть выбор между экспресс-поездом, с чаем, кофе. сладостями и снеками или поездом дальнего следования с заказом еды на сайте eda65.com Куда тебе привезут горячие приготовленные блюда.