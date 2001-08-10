Валерий Лимаренко приказал найти всех сахалинцев, переболевших ковидом, и тщательно обследовать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Такую задачу губернатор поставил региональному министру здравоохранения Владимиру Кузнецову в ходе совещания по анализу выполнения ключевых показателей эффективности работы правительства. В рамках заседания глава ведомства выступил с отчетом о своей работе за первое полугодие.
- Переболевшие COVID-19 cахалинцы и курильчане нуждаются в особом внимании, - обратился к областному министру здравоохранения Валерий Лимаренко. - За их здоровьем нужно тщательно следить и оказывать всю необходимую помощь. Необходимо, чтобы люди восстановились как можно скорее. До конца года специальное обследование и реабилитацию должны пройти все, кто в них нуждается.
Борьба с коронавирусной инфекцией стала одной из ключевых тем выступления министра. Так, к сегодняшнему дню в регионе вакцинировались более 124 тысяч человек. В лидерах – Александровск-Сахалинский, Углегорский и Томаринский районы. Кроме того, в регионе создан постоянно пополняющийся запас вакцины. Сейчас он составляет более 37 тысяч доз. Набранные темпы иммунизации позволят достичь коллективного иммунитета уже к сентябрю.
Из-за пандемии некоторые областные поликлиники не смогли получить статус доступных. Часть учреждений перевели под ковидные госпитали. В некоторых не хватало специалистов - медиков перебросили на фронт борьбы с Covid-19. Однако задача с областного минздрава не снимается. До конца года все островные поликлиники должны стать доступными. Это значит, что на прием к терапевту пациенты смогут попасть в течение двух дней, а к узкому специалисту - в течение недели. Губернатор поручил сформировать план соответствующих мероприятий, синхронизировав его с программой по привлечению специалистов.
Особое внимание уделяют переподготовке кадров. С начала года свои навыки улучшили 40 врачей и 112 медсестер. Они проходили обучение в ведущих клиниках страны. Кроме того, высококвалифицированные специалисты проводили операции на Сахалине, участие в которых принимали островные медики. Эта работа будет продолжена. К примеру, в сентябре сахалинские врачи и медсестры будут перенимать опыт у челюстно-лицевых хирургов, акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов из лучших клиник России. Стоит задача - существенно снизить количество пациентов, выезжающих за медицинской помощью в другие регионы России и за рубеж.
- В регионе развивается программа высокотехнологичной медицины. Благодаря этому, к примеру, в области впервые прошла операция по эндопротезированию плечевого сустава. Всего с начала года новые виды высокотехнологичной помощи получили 155 человек, – рассказал Владимир Кузнецов.
В области продолжается массовая диспансеризация жителей. С начала года обследования прошли уже 110 тысяч сахалинцев и курильчан. Диагностику организуют с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.
На особом контроле – жители области старше 65 лет. Для них в регионе открыли центры современной диагностики. Учреждения работают в Южно-Сахалинске, Тымовском, Долинске и Ногликах. За полгода обследование в центрах прошли более 14 тысяч человек. С 1 августа такие учреждения откроются также в Охе, Поронайске, Углегорске и Холмске. Это позволит увеличить среднее количество ежедневных обследований с 315 до 480.
– Коллеги, всегда говорю: главное – внимание к людям. Ухаживайте за людьми так же бережно и заботливо, как за своими родственниками. Поставьте такую задачу перед каждым медицинским сотрудником, – подчеркнул губернатор.
Отметим, главным критерием оценки работы областного министра здравоохранения является средняя продолжительность жизни в регионе. Задача – до конца года повысить этот показатель до 70 лет. Сейчас он составляет 69,5 лет.
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