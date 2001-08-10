Управляйкам Южно-Сахалинска дали три дня на проверку всех детских площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управляющие компании должны в трехдневный срок провести проверку элементов детских дворовых площадок на предмет травмоопасности и необходимости ремонта. Требования об этом в адрес компаний направил накануне департамент городского хозяйства.

Вопрос находится на особом контроле муниципалитета.

Информацию обо всех дефектах занесут в ведомости с приложением фотоматериалов. Особое внимание — к нарушениям, связанным с риском травмирования. По возможности повреждения будут устранены сразу, а информация о выполненных работах — оперативно передана в департамент городского хозяйства. Также до 15 июля будет представлен отчет объектах, восстановление которых требует большого объема работ и дополнительного финансирования. При этом муниципалитет в рамках правового поля будет оказывать необходимое содействие в решении вопроса. В том числе за счет существующего порядка компенсации управляющим компаниям до 50 процентов расходов на содержание площадок. Такая возможность носит заявительный характер: необходимо, чтобы управляющие компании обратились с необходимыми документами в департамент.

Напомним, ранее в городе была проведена комплексная инвентаризация детских и спортивных площадок. Для каждой определен балансодерджатель, за которым закреплена обязанность регулярно обследовать территорию и расположенные на ней объекты на необходимость ремонта и благоустройства. Отметим, что всего в реестре муниципального имущества состоит 373 площадки - детские, спортивные, универсальные, игровые, для отдыха. В летнее время нагрузка на детские игровые комплексы возрастает, а повреждения, в том числе из-за неправильной эксплуатации, преднамеренной порчи, происходят чаще. Ввиду этого стоит задача вести мониторинг состояния в постоянном режиме.