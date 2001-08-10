Советскую сдадут в октябре: в Южно-Сахалинске продолжается ремонт дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", на участке улицы Советской в границах от автодороги Южно-Сахалинск - Синегорск до улицы Альпийской ведутся работы по переустройству существующей сети газопровода.

Практически на половину готова водопроводная сеть, продолжается выемка земляного полотна. После завершения данного вида работ, подрядчик АО "СУ-4" планирует приступить к асфальтированию и обустройству тротуаров шириной 2, 24 метра. На дорожном участке протяженностью 950 метров проектом также предусмотрена система ливневой канализации, озеленение и обустройство наружного освещения. Контроль работ ведется не только со стороны заказчика, но и с привлечением общественников из числа членов дорожного Совета.

В связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в части переустройства газопровода, актуализирован график производства работ. Срок исполнения контракта - 1 октября текущего года.