Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2021
Сегодня 19:40
74,47|88,14|66,91
В некоторых районах Южно-Сахалинска отключат воду
17:23, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Советскую сдадут в октябре: в Южно-Сахалинске продолжается ремонт дорог

Советскую сдадут в октябре: в Южно-Сахалинске продолжается ремонт дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", на участке улицы Советской в границах от автодороги Южно-Сахалинск - Синегорск до улицы Альпийской ведутся работы по переустройству существующей сети газопровода.

Практически на половину готова водопроводная сеть, продолжается выемка земляного полотна. После завершения данного вида работ, подрядчик АО "СУ-4" планирует приступить к асфальтированию и обустройству тротуаров шириной 2, 24 метра. На дорожном участке протяженностью 950 метров проектом также предусмотрена система ливневой канализации, озеленение и обустройство наружного освещения. Контроль работ ведется не только со стороны заказчика, но и с привлечением общественников из числа членов дорожного Совета.

В связи с  необходимостью внесения изменений в проектную документацию в части переустройства газопровода, актуализирован график производства работ. Срок исполнения контракта - 1 октября текущего года.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?