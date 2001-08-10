Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2021
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Сахалинцев зовут на уборку пляжа в Таранае
10:45, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам в прямом эфире расскажут, как хорошо благоустраивается областной центр

Сахалинцам в прямом эфире расскажут, как хорошо благоустраивается областной центр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 13 июля, гостем программы "Центр внимания" на телеканале "ОТВ" станет директор МБУ "Зеленый город" Сергей Троян.

Речь в студии пойдет о работе по благоустройству и озеленению скверов, общественных пространств города. Сергей Анатольевич ответит на вопросы о проделанной работе, о планах на текущий сезон.

Интервью выйдет в рамках выпуска новостей "Центр внимания". Начало передачи - в 18.00 ("ОТВ", "ОТР"), повтор - в 20.00 ("ОТВ").

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