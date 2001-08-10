На Сахалине будущих Энштейнов и Ломоносовых отправят в один лагерь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
147 школьников из 12 муниципальных образований Сахалинской области станут участниками интенсивной образовательной (профильной) смены для одаренных детей "Эврика". Летняя смена пройдет с 7 по 27 августа на площадке учебно-тренировочного центра "Восток".
Среди участников смены ученики 8-11 классов из Анивского, Александровск-Сахалинского, Долинского, Корсаковского, Невельского, Ногликского, Поронайского, Томаринского, Тымовского, Углегорского. Холмского районов и Южно-Сахалинска.
Школа "Эврика" проводится по модели профильных смен, организованных образовательным центом "Сириус" по направлениям "Наука", "Культура" и "Спорт". Ученики школы - это ребята, добившиеся успехов в различных областях. В этом году направление "Наука" расширилось. Помимо ставших уже традиционными физико-математического и химико-биологического направлений введен новый исторический профиль. По направлению "Культура" школьники будут заниматься литературным творчеством. В направлении "Спорт" - совершенствовать навыки в баскетболе.
- В "Эврике" ребята будут заниматься по специальным углубленным образовательным программам по шесть часов в день. Во второй половине дня для них будут организованы досуговые мероприятия и выделено время для индивидуальных консультаций. Со школьниками будут работать научные сотрудники и профессора из университетов Новосибирска, а также опытные педагоги из общеобразовательных учреждений Москвы и Южно-Сахалинска, спортивных школ и учреждений дополнительного образования областного центра, - отметила начальник отдела выявления и поддержки одаренных детей РЦОКОСО Татьяна Суник.
Школа для одаренных детей "Эврика" существует уже 32 года. Мероприятие организовано министерством образования Сахалинской области и Центром выявления и поддержки одаренных детей РЦОКОСО. В течение многих лет поддержку проекту оказывает международный консорциум "Сахалин-1" (в составе компании-оператора проекта "Эксон Нефтегаз Лимитед", японской "СОДЭКО", российской ПАО "НК "Роснефть" и индийской ОНГК Видеш).
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